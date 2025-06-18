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ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:03
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