Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار لترامب

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي من بروكسل: لكي يكون تحالف الناتو حقيقيا يجب أن يكون مستعدا للقتال
lebanon 24
18/06/2025 22:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي يسمح لترامب بالإبقاء على الحرس الوطني في لوس أنجلوس
lebanon 24
18/06/2025 22:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: نحتاج إلى المزيد من الموارد والقوات والقدرات حتى نكون مستعدين لمواجهة أي تهديد وتنفيذ خطط دفاعنا الجماعي
lebanon 24
18/06/2025 22:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الاميركي: إذا اتخذ ترامب قرارات تتعلق بالحرب والسلم فإن وزارة الدفاع "جاهزة للتنفيذ"
lebanon 24
18/06/2025 22:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:02 | 2025-06-18
15:01 | 2025-06-18
14:50 | 2025-06-18
14:37 | 2025-06-18
14:35 | 2025-06-18
14:29 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24