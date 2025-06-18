27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الأركان الأميركي: لا يمكنني التحدث عما إذا كان ضرب منشآت إيران النووية سيقوض قدرتها لإنتاج سلاح نووي
Lebanon 24
18-06-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: لا أعرف ما إذا كانت إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: لا أعرف ما إذا كانت إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي
18/06/2025 22:06:56
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
18/06/2025 22:06:56
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
Lebanon 24
هل تمكنت إسرائيل من تأخير قدرة إيران على صناعة سلاح نووي؟
18/06/2025 22:06:56
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: إذا تمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم فيمكنها صنع أسلحة نووية
Lebanon 24
روبيو: إذا تمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم فيمكنها صنع أسلحة نووية
18/06/2025 22:06:56
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 جنود قتلوا في غزة منذ بدء الحرب على إيران
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 جنود قتلوا في غزة منذ بدء الحرب على إيران
15:02 | 2025-06-18
18/06/2025 03:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية وسنرد بقوة لمواجهة نظام قاتل يهدد وجودنا
Lebanon 24
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية وسنرد بقوة لمواجهة نظام قاتل يهدد وجودنا
15:01 | 2025-06-18
18/06/2025 03:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس: إفشال الهجوم السيبراني الذي شنته إسرائيل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
Lebanon 24
وكالة فارس: إفشال الهجوم السيبراني الذي شنته إسرائيل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:50 | 2025-06-18
18/06/2025 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر ملاحية: الوكالات البحرية تنصح السفن التجارية قرب عمان بتجنب مياه إيران أثناء توجهها لمضيق هرمز
Lebanon 24
رويترز عن مصادر ملاحية: الوكالات البحرية تنصح السفن التجارية قرب عمان بتجنب مياه إيران أثناء توجهها لمضيق هرمز
14:37 | 2025-06-18
18/06/2025 02:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن السفارة الأميركية في القدس: دبلوماسيون أميركيون بدأوا مغادرة إسرائيل بوسائل عدة مع تصاعد الحرب
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن السفارة الأميركية في القدس: دبلوماسيون أميركيون بدأوا مغادرة إسرائيل بوسائل عدة مع تصاعد الحرب
14:35 | 2025-06-18
18/06/2025 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
03:34 | 2025-06-18
18/06/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
01:51 | 2025-06-18
18/06/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط شقيقه... شاهدوا الظهور الأول لماهر الأسد (فيديو)
15:58 | 2025-06-17
17/06/2025 03:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:02 | 2025-06-18
وسائل إعلام إسرائيلية: 4 جنود قتلوا في غزة منذ بدء الحرب على إيران
15:01 | 2025-06-18
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية وسنرد بقوة لمواجهة نظام قاتل يهدد وجودنا
14:50 | 2025-06-18
وكالة فارس: إفشال الهجوم السيبراني الذي شنته إسرائيل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:37 | 2025-06-18
رويترز عن مصادر ملاحية: الوكالات البحرية تنصح السفن التجارية قرب عمان بتجنب مياه إيران أثناء توجهها لمضيق هرمز
14:35 | 2025-06-18
نيويورك تايمز عن السفارة الأميركية في القدس: دبلوماسيون أميركيون بدأوا مغادرة إسرائيل بوسائل عدة مع تصاعد الحرب
14:29 | 2025-06-18
إيران تستدعي السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأميركية احتجاجا على تصريحات ترامب
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 22:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24