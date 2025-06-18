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وزير الخارجية الصيني: سنحافظ على التواصل والتنسيق مع عُمان ودول المنطقة لإنهاء الصراعات واستعادة السلام بالشرق الأوسط

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:38
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