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سي إن إن: أميركا أجلت دبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل على متن طائرة عسكرية

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:10
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