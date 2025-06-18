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تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيّرة أخرى أطلقت من إيران
Lebanon 24
18-06-2025
|
15:43
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