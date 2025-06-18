واشنطن بوست: مسؤولون ايرانيون ابلغوا القطريين تحذيراً للدول الخليجية بأن القواعد الاميركية الموجودة على اراضيها ستكون اهدافاً مشروعة في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على ايران

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