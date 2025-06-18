واشنطن بوست: المسؤولون الاميركيون والقطريون ناقشوا اغلاق اجواء قطر امام الطيران في حال وقوع هجوم اميركي على ايران بهدف اتاحة الفرصة امام القوات الاميركية لاسقاط الصواريخ الايرانية القادمة نحو قطر

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