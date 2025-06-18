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كوريا الشمالية: الهجمات الإسرائيلية على إيران تصرف غير قانوني وجريمة ضد الإنسانية
Lebanon 24
18-06-2025
|
18:38
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