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القناة 14 الإسرائيلية: أعضاء المجلس المصغر كانوا برفقة نتنياهو في قبو محصن تحت الأرض وباقي الحكومة في مدن أخرى

Lebanon 24
18-06-2025 | 19:15
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