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إن بي سي عن مسؤولين أميركيين: مديرة الاستخبارات لم تحضر اجتماعا لبحث التوتر بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي

Lebanon 24
18-06-2025 | 22:48
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