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نائب وزير الخارجية الإيراني: ننصح واشنطن بعدم التدخل في الحرب على الأقل إذا لم تكن ترغب في وقف عدوان إسرائيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:34
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