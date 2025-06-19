28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تسنيم: إسقاط مسيّرات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب طهران
Lebanon 24
19-06-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم: إسقاط مسيّرات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب طهران
Lebanon 24
تسنيم: إسقاط مسيّرات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب طهران
19/06/2025 12:20:46
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرتين إسرائيليتين في باقر شهر بالعاصمة طهران
Lebanon 24
وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرتين إسرائيليتين في باقر شهر بالعاصمة طهران
19/06/2025 12:20:46
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران
19/06/2025 12:20:46
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمقام مدينة ورامين جنوب شرقي طهران: إسقاط وتدمير مسيّرة معادية في محيط المدينة
Lebanon 24
قائمقام مدينة ورامين جنوب شرقي طهران: إسقاط وتدمير مسيّرة معادية في محيط المدينة
19/06/2025 12:20:46
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير توم باراك للـ"أم تي في": اذا تدخل "حزب الله" في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً
Lebanon 24
السفير توم باراك للـ"أم تي في": اذا تدخل "حزب الله" في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً
05:17 | 2025-06-19
19/06/2025 05:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب
Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب
04:56 | 2025-06-19
19/06/2025 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يقول إن الأجواء الإسرائيلية مفتوحه أمامه
Lebanon 24
الحرس الثوري يقول إن الأجواء الإسرائيلية مفتوحه أمامه
04:54 | 2025-06-19
19/06/2025 04:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
04:54 | 2025-06-19
19/06/2025 04:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري: إسرائيل تنشر منظوماتها الدفاعية في المناطق السكنية والمنشآت العامة
Lebanon 24
الحرس الثوري: إسرائيل تنشر منظوماتها الدفاعية في المناطق السكنية والمنشآت العامة
04:48 | 2025-06-19
19/06/2025 04:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
Lebanon 24
"صاروخ باليستي" في لبنان.. تعرفوا إليه!
16:33 | 2025-06-18
18/06/2025 04:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
Lebanon 24
مفاجأة.. "طائرة إسرائيلية" تدخل منزلاً لبنانياً!
11:39 | 2025-06-18
18/06/2025 11:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
Lebanon 24
بعد "فيديو وليد عبود"... ماذا أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان؟
10:11 | 2025-06-18
18/06/2025 10:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
Lebanon 24
ماذا يعني تفويض خامنئي للحرس الثوري؟
16:30 | 2025-06-18
18/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:17 | 2025-06-19
السفير توم باراك للـ"أم تي في": اذا تدخل "حزب الله" في الحرب فهذا سيكون قراراً سيئاً جداً
04:56 | 2025-06-19
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب
04:54 | 2025-06-19
الحرس الثوري يقول إن الأجواء الإسرائيلية مفتوحه أمامه
04:54 | 2025-06-19
"لبنان 24": سماع صوت قوي في وادي زبقين تبين انه ناجم عن تفجير للجيش
04:48 | 2025-06-19
الحرس الثوري: إسرائيل تنشر منظوماتها الدفاعية في المناطق السكنية والمنشآت العامة
04:45 | 2025-06-19
الجيش الإسرائيلي: مهاجمة مفاعل نووي غير نشط في منطقة "آراك" في إيران
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
19/06/2025 12:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24