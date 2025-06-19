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الحرس الثوري الإيراني: قدراتنا الاستخبارية ودقة التوجيه الصاروخي لدى قواتنا باتت معروفة للعالم

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:27
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