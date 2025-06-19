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حاكم مصرف سوريا المركزي لـ"رويترز": سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" منذ اندلاع الحرب في سوريا

Lebanon 24
19-06-2025 | 04:44
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