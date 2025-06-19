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"مجلس صيانة الدستور" الإيراني يحذّر واشنطن من "رد قاس" إذا تدخلت عسكريا

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:54
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