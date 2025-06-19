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الخارجية الروسية: الهدف الأساسي هو توحيد كل الجهود الدولية للوقوف أمام احتمال متزايد لوقوع كارثة نووية

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:12
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