وزير الخارجية الإسرائيلي: يؤسفنا دعوة وزير خارجية بلجيكا إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع بعض المستوطنات في وقت تخوض فيه إسرائيل تهديدا وجوديا

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