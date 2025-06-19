Advertisement

أخبار عاجلة

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون إيتان في سماء المنطقة الغربية من البلاد

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني: تمكنا من تدمير طائرات إسرائيلية في سماء مدينة زنجان شمال غربي البلاد
lebanon 24
19/06/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيّرة إسرائيلية بالقرب من منشأة نطنز
lebanon 24
19/06/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: الدفاعات الجوية أسقطت أجساماً ومسيرات إسرائيلية في سماء مدينة بندر أنزلي شمالي البلاد
lebanon 24
19/06/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا إسرائيل خلال آخر 72 ساعة بـ 545 مسيّرة
lebanon 24
19/06/2025 21:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2025-06-19
14:51 | 2025-06-19
14:34 | 2025-06-19
14:28 | 2025-06-19
14:28 | 2025-06-19
14:26 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24