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رويترز عن دبلوماسيين: ويتكوف وعراقجي تحدثا هاتفيا مرات عدة منذ بدء إسرائيل ضرباتها من أجل إيجاد حل دبلوماسي

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:43
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