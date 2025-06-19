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رويترز: عراقجي يؤكد لواشنطن أن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل هجماتها

Lebanon 24
19-06-2025 | 11:48
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