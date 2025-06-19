Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الإيرانية: 224 قتيلا و1800 جريح منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على البلاد

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الإيرانية: 224 قتيلا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية
lebanon 24
19/06/2025 21:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 24 قتيلا في إسرائيل منذ بدء الهجمات
lebanon 24
19/06/2025 21:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: أجلينا 2775 شخصا من منازلهم منذ بدء الهجمات الإيرانية
lebanon 24
19/06/2025 21:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الإسرائيلية: 7 جرحى حالتهم خطرة و40 متوسطة و298 طفيفة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية
lebanon 24
19/06/2025 21:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:52 | 2025-06-19
14:51 | 2025-06-19
14:34 | 2025-06-19
14:28 | 2025-06-19
14:28 | 2025-06-19
14:26 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24