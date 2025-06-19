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الاستخبارات الإيرانية تعلن ضبط شحنة أسلحة وإلقاء القبض على عناصر انفصالية في كردستان

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:41
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