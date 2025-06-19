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الدفاع الإسرائيلية: استمرار الجسر الجوي ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:01
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