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القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: لن ننتظر ترامب طويلا وإن لم يتدخل فسنبادر إلى التعامل مع منشأة فوردو

Lebanon 24
19-06-2025 | 13:11
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