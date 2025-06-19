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هيئة البث الإسرائيلية: إجلاء 700 شخص من سكان حولون بتل أبيب والاستعداد لهدم 5 مبان لم تعد صالحة للسكن جراء القصف الإيراني

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:12
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