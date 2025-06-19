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الحدث: نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا في تل أبيب لمناقشة تطورات الحرب ضد إيران وموقف أميركا

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:37
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