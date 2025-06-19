رئيس وزراء بريطانيا يدعو خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط ويتفق على الحاجة إلى علاقات أوثق عبر المنطقة لدعم الاستقرار

Lebanon 24