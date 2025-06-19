وزير الخارجية الإسرائيلي: تحدثت قبل قليل مع السفير النرويجي في إسرائيل الذي تم إلقاء قنبلة يدوية مساء اليوم على ساحة منزله وأنا أستنكر بشدة هذه الجريمة الخطيرة

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