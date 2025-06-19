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الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره البريطاني اتفقا على استحالة تطوير أو امتلاك إيران سلاحاً نووياً
Lebanon 24
19-06-2025
|
17:56
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