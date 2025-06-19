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رويترز: البيت الأبيض قال إن ترامب سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كانت أميركا ستنضم إلى الحرب لكن هذا الموعد ليس نهائياً

Lebanon 24
19-06-2025 | 18:07
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