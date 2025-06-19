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إعلام إيراني: انفجار في المنطقة الصناعية بمدينة كلش طالشان بعد ساعة من تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلائها

Lebanon 24
19-06-2025 | 19:03
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