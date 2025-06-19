نيويورك تايمز: الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن تدمير إسرائيل لمحطة الكهرباء فوق مركز تخصيب آخر في "نطنز" ربما ألحقت أضراراً خطيرة بالآلاف من أجهزة الطرد المركزي

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