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القناة 12 عن شركة القطارات الإسرائيلية: إغلاق محطة بئر السبع بسبب تعرضها لأضرار بسبب الصاروخ الإيراني

Lebanon 24
19-06-2025 | 23:50
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