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"سي.إن.إن": اندلاع حريق بالقرب من مكتب "مايكروسوفت" في بئر السبع في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني

Lebanon 24
20-06-2025 | 00:02
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