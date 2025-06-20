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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى مقر "سبند" في طهران لمشروع السلاح النووي

Lebanon 24
20-06-2025 | 00:08
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