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بوليتيكو عن مسؤول أوروبي: استئناف المحادثات مع إيران هدفه الحصول على ضمانات باستخدام برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:08
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