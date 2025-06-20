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وزارة الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2,500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:36
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