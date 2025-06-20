Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: نرى أن الإسرائيليين يريدون استكمال الهجمات

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: تلقيت أخبارا بأن الحوثيين لا يريدون الاستمرار في الهجمات
lebanon 24
20/06/2025 12:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس الروسي قال لنظيره الإيراني إنه يريد اتفاقًا نوويًّا عادلاً بين إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
20/06/2025 12:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: تقرير وكالة الطاقة أظهر عزم إيران على استكمال برنامج الأسلحة النووية
lebanon 24
20/06/2025 12:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان أكد ضرورة لقاء على مستوى القادة بعد استكمال محادثات الوفدين الروسي والأوكراني
lebanon 24
20/06/2025 12:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:45 | 2025-06-20
05:44 | 2025-06-20
05:44 | 2025-06-20
05:40 | 2025-06-20
05:38 | 2025-06-20
05:35 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24