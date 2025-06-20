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وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: "الدبلوماسية ستصبح الخيار إذا توقف العدوان"

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:07
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