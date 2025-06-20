السفير المصري علاء موسى لـ "الجديد": تمسك الجانب الإسرائيلي بموقفه وعدم إيقاف الهجمات على إيران هو أمر بالغ الخطورة لأننا نخشى أن يتوسع الصراع ويطال أطراف المنطقة كافة بما فيها لبنان

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