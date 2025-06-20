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وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نستهدف كافة رموز النظام الإيراني مثل قوات الباسيج والحرس الثوري
Lebanon 24
20-06-2025
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05:40
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