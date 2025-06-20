"جيروزاليم بوست": نتنياهو ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية أجروا محادثات أمس مع فانس وهيغسيث وعدد من كبار أعضاء الإدارة الأميركية

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