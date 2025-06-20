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نور نيوز: الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر البث الميداني للقناة 14 الإسرائيلية في حيفا بصواريخ "سجيل 3" بعد إنذار مسبق

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:27
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