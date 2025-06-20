"لبنان 24": قوّة من الجيش وفرق الهندسة والمخابرات توجّهت بمواكبة من "اليونيفل" إلى منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل لاستعادة الجرافة التي احتجزها العدوّ صباح اليوم

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