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"لبنان 24": قوّة من الجيش وفرق الهندسة والمخابرات توجّهت بمواكبة من "اليونيفل" إلى منطقة كركزان شمال شرق ميس الجبل لاستعادة الجرافة التي احتجزها العدوّ صباح اليوم
Lebanon 24
20-06-2025
|
10:22
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