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مرقص: الوضع الأمني أخذ حيزاً من مداولات مجلس الوزراء والحكومة ملتزمة بما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري

Lebanon 24
20-06-2025 | 11:29
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