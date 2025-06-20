Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في سهل البقاع
lebanon 24
21/06/2025 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
21/06/2025 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا
lebanon 24
21/06/2025 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الأضرار المادية في حيفا تشمل بنى تحتية وأعمال تجارية ومبان ومركبات
lebanon 24
21/06/2025 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2025-06-20
18:56 | 2025-06-20
18:55 | 2025-06-20
18:46 | 2025-06-20
18:38 | 2025-06-20
18:35 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24