"رويترز" عن مصدر دبلوماسي: وزراء خارجية الجامعة العربية سيعقدون اجتماعًا استثنائيًّا في إسطنبول اليوم الجمعة لمناقشة الصراع الإيراني الإسرائيلي

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