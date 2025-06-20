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السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن: الناس في غزة يواجهون المجاعة والمحتاجون للطعام يتعرضون لإطلاق النار

Lebanon 24
20-06-2025 | 18:27
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