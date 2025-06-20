Advertisement

أخبار عاجلة

نائب الرئيس الأميركي لـ"فوكس نيوز": سيواصل ترامب السعي وراء الدبلوماسية حتى يرى أنها لم تعد ممكنة

Lebanon 24
20-06-2025 | 18:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو لـ"فوكس نيوز": الإيرانيون حاولوا اغتيال الرئيس ترامب مرتين
lebanon 24
21/06/2025 05:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا: سنواصل السعي إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
21/06/2025 05:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لفوكس نيوز: حملتنا في اليمن كانت دؤوبة في السعي لتحقيق الأهداف العسكرية
lebanon 24
21/06/2025 05:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي ل"فوكس نيوز": لم يتمّ التخلي عن مايك والتز وإنّما تم تعيينه سفيراً لدى الأمم المتحدة
lebanon 24
21/06/2025 05:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:26 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:20 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:27 | 2025-06-20
22:26 | 2025-06-20
22:25 | 2025-06-20
22:25 | 2025-06-20
22:20 | 2025-06-20
19:15 | 2025-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24